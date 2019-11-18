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Кремль оценил слова Лукашенко об отношениях с Россией

18.11.2019 16:20
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Кремль оценил слова Лукашенко об отношениях с Россией

Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему исходит из того, что взаимная выгода от Союзного государства России и Белоруссии является неоспоримым фактом

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отметили эмоциональные высказывания главы Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости Союзного государства, а также напряженности в отношениях Минска и Москвы.

Ранее белорусский глава заявил, что отказывается подписывать дорожные карты по интеграции с российской стороной до тех пор, пока не будут решены принципиальные экономические вопросы. Лукашенко добавил, что республика не нуждается в союзе, где каждый год Минску выдвигают новые условия. По его словам, накопившиеся нерешенные проблемы создают впечатление, будто между странами возникла "напряженка".

Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему исходит из того, что взаимная выгода от Союзного государства является неоспоримым фактом. Помимо этого представитель российского президента подчеркнул, что Лукашенко теоретически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы "оно не отвечало интересам" Белоруссии, пишет РИА Новости.

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