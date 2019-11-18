Кремль подтвердил дату новой встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков заявил, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в столице Франции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в формате "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится 9 декабря в Париже. Он уточнил, что подготовка к саммиту вступила в завершающую стадию.

Ранее сообщалось, что это мероприятие запланировано на 9 декабря и пройдет в столице Франции. Готовность к проведению встречи выразили канцлер Германии Ангела Меркель, французский глава Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский.

Песков подчеркнул, что этот саммит очень долгожданный, но от каких-либо прогнозов отказался, так как не хочет завышать или занижать ожидания. Также представитель надеется на то, что подготовка к встрече все-таки даст свои плоды.

Помимо этого Песков добавил, что 18 ноября у Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, в рамках которого будет обсуждаться подготовка к саммиту в "нормандском формате". С кем именно будет беседовать глава государства, представитель уточнять не стал, пишет "Коммерсантъ".