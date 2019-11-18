По данным «Левада-центра» 70% россиян одобряют деятельность Путина

Выяснилось, что на данный момент деятельность главы государства одобряют 70% опрошенных россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% российских граждан, следует из данных «Левада-центра». Опрос проводился с 24 по 30 октября 2019 года, в нем участвовали 1616 человек в пятидесяти регионах России методом личного интервью.

Уточняется, что 26% респондентов безусловно одобряют деятельность главы государства, 44% – «скорее одобряют». Не одобряют работу президента 10% опрошенных, «скорее не одобряют» – 18%.

На вопрос об отношении к Путину 24% россиян ответили, что симпатизируют ему, а 30% – не могут сказать ничего плохого о президенте, 8% респондентов сказали, что восхищаются главой государства, 15% человек относятся к нему нейтрально, 8% – занимают настороженную и выжидательную позицию. 8% опрошенных не могут сказать о Путине ничего хорошего, у 3% респондентов президент вызывают антипатию, а еще у 3% – отвращение.

Отмечается, что в октябре 2014 деятельность главы государства одобряли 85% респондентов, а в 2015 году – 82%. Эксперты «Левада-центра» считают, что на снижение оценки деятельности президента повлияли экономические проблемы, включая пенсионную реформу, пишет «Интерфакс».