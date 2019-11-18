В Госдуме прокомментировали предложение о сокращении времени продажи алкоголя

По мнению Натальи Саниной, данная инициатива пойдет на пользу россиянам, так как употребление алкоголя в больших дозах негативно сказывается на здоровье

Ранее "Общероссийский народный фронт" предложил сократить время продажи алкоголя в магазинах на один час – до 22:00. Данная инициатива направлена на достижение целей, о которых речь идет в национальном проекте "Демография". Соответствующее письмо было направлено в правительство, сообщают "Известия".

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Наталья Санина считает, что ужесточение федеральных правил реализации алкоголя в магазинах пойдет россиянам на пользу. По ее мнению, до молодежи нужно донести, что употребление спиртных напитков, а также курение, сейчас не в моде. Помимо этого, Санина выступает за сокращение потребления алкоголя, потому что большие дозы этого напитка негативно сказываются на здоровье человека и его продолжительности жизни. Она резюмировала, что парламентарии разработали ряд законопроектов по этой теме.

Депутат Госдумы Николай Говорин отметил, что эта идея обсуждается в парламенте, добавив, что ее поддержал Минздрав, пишет РИА Новости.