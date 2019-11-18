В России предлагают сократить время продажи алкоголя

ОНФ предлагают сделать еще более жестким время торговлей алкоголем, ограничив его до 22:00.

Представители ОНФ («Общероссийский народный фронт») выступили с предложением – сделать еще более жестким время торговлей алкоголем, ограничив его до 22:00. «Известия» пишут, что об этом говорится в письме ОНФ, которое было направлено в правительство. Как отмечается, инициатива поможет достигнуть целей, о которых речь идет в нацпроекте «Демография».

Известно, что эти предложения, которые нашли поддержку в Минздраве, обсуждаются в парламенте. Напомним также, что сегодня, согласно законодательству, торговля алкоголем разрешена с 08:00 до 23:00. При этом, власти региона наделены правом дополнительно ограничивать время торговли.