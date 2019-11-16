В России стали реже погашать кредиты досрочно

Специалисты НБКИ проанализировала данные по закрытым кредитам россиян и назвали количество ссуд, закрытых заемщиками досрочно.

Согласно информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), сократилось количество кредитов, которые погашаются россиянами досрочно. Их доля в общем объеме закрытых займов составила 22,7%. Это наименьший показатель за последние шесть лет. Эксперты НБКИ считают, что такой низких уровень досрочных погашений ссуд связан с высокой закредитованностью населения, а также падением уровня доходов россиян, пишет РБК.