Ким Чен Ын намекает на подготовку к войне

На учениях лидер КНДР напомнил, что готовность КНДР к войне – это очень важно, и в этом плане учения стоит проводить безо всяких предупреждений.

Учения, которые проходят в КНДР, прокомментировал лидер страны Ким Чен Ын. Как передает Лента.ру со ссылкой на ЦТАК, таким образом он намекнул, что в данный момент идет подготовка к войне. На учениях Ким Чен Ын решил напомнить, что готовность КНДР к войне – это очень важно, и в этом плане учения стоит проводить безо всяких предупреждений. Напомним также, что в конце прошлого месяца КНДР провели пуск дух ракет в морской акватории между Корейским полуостровом и Японией – запуск снарядов проходил из провинции Пхенан-Надо.