Вторая по мощности сирийская ГЭС «Тишрин» перешла под контроль правительственных сил

Сейчас станция, от которой электричество поступает в провинции Алеппо и Ракка, работает в прежнем режиме.

Гидроэлектростанция «Тишрин» (Алеппо), являющаяся второй по мощности ГЭС в Сирии и построенная около двадцати лет назад инженерами из России и Сирии, была взята под контроль правительственными силами. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя командования группировки российских войск в Сирии Бориса Фомичева. Он пояснил, что в данный момент станция, от которой электричество поступает в провинции Алеппо и Ракка, работает в прежнем режиме. Угрозы терроризма нет. Также, как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня к патрулированию этого района приступают российские военные полицейские.