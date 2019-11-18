Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага

ЕС и Германии стоит дать зеркальный ответ американским санкциям против участников «Северного потока – 2», считает Александер Ной.

Европа не нуждается сжиженном газе из США – с таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил депутат бундестага, представляющий партию «Левые», Александер Ной. В разговоре он отметил, что ЕС и Германии стоит дать зеркальный ответ, если американцы начнут вводить санкционный пакет мер против принимающих участие в «Северном потоке – 2».

«Мы призываем к встречным санкциям против США!», – заявил Ной.

В этом плане, как отметил парламентарий, необходимо боле серьезно обдумать, какими конкретно эти санкции должны быть. В частности, речь может идти об ответных мерах, касающихся импорта или товаров из США.