Ученые назвали лучшее время для приема лекарств

Прием таблеток от высокого артериального давления в нужное время вдвое снижает риск сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.

Таблетки от высокого кровяного давления гораздо эффективнее, если принимать их перед сном, и это правильное поведение, которое может значительно снизить риск сердечных заболеваний.

Исследование Hygia Chronotherapy Trial показало, что, в отличие от пациентов, которые утром принимают лекарства от высокого кровяного давления, те, кто регулярно принимает таблетки перед сном, лучше реагируют на лечение.

Исследователи наблюдали за 9 000 пациентов в течение 6 лет, чтобы увидеть, оказывает ли антигипертензивное лечение ночью или утром лучшее влияние на сердечно-сосудистые заболевания.

Результаты показали, что риск смерти от сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности снизился почти вдвое у пациентов, принимавших лекарства перед сном. Эти пациенты имели на 66% меньший риск смерти от проблем с сердцем или кровеносными сосудами, чем те, кто принимал лекарства утром.

Прием лекарств перед сном также снижает риск инсульт на 49%, инфаркта миокарда на 44%, сердечной недостаточности на 42% и коронарной реваскуляризация на 40%.

Профессор Рамон С. Гермида, первый автор исследования, говорит: «В современных руководствах по лечению гипертонии не упоминается и не рекомендуется какое-либо предпочтительное время лечения. Утренний прием пищи был наиболее распространенной рекомендацией врачей, основанной на вводящей в заблуждение цели снижения утренних уровней артериального давления. Результаты нашего исследования показывают, что пациенты, которые обычно принимают свои антигипертензивные лекарства перед сном имеют лучше контролируемое артериальное давление и, что наиболее важно, значительно уменьшенный риск смерти или возникновения болезни».

Циркадные ритмы человеческого организма или биологические часы могут влиять на всасывание антигипертензивных препаратов, поскольку они влияют на выработку и усвоение гормонов.

В этом исследовании те, кто принимал лекарства перед сном, имели значительно более низкое кровяное давление в течение дня. Во время сна у пациентов принимающих лекарства на ночь кровяное давление снижалось еще больше по сравнению с пациентами, которые принимали лекарства каждое утро, пишет spring.org.

Профессор Гермида заключает: «Полученные данные указывают на то, что средние уровни артериального давления во время сна и понижение артериального давления в ночное время, но не дневное артериальное давление или артериальное давление, измеренные в клинике, в совокупности являются наиболее значимыми маркерами сердечно-сосудистого риска, обусловленного артериальным давлением».