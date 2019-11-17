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Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара

17.11.2019 18:26
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Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара

Банк России сократил долю доллара в резервах страны, теперь обсуждается возможность сокращения доли или исключения доллара из резервов Фонда национального благосостояния.

Во французском издании Les Echos вышла статья, в которой отмечены успехи России в отказе от доллара. По данным издания, Россия начала дедолларизацию с 2014 года на фоне ухудшения отношений с Соединенными штатами и введения в отношении нее санкционных ограничений. При этом российская сторона заключила соглашения об обмене валютами с такими странами, как Иран, Китай и Турция, у которых тоже существуют проблемы с США. Также, Россия сократила долю доллара в валютных резервах, заменив его на валюты стран БРИКС. Это, по мнению автора статьи, позволило стабилизировать и укрепить курс рубля.

Публикацию издания прокомментировал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. По его словам, доля доллара действительно сократилась до адекватных размеров. Причем эксперт отметил, что это играет на руку Франции, так как "доля доллара упала в пользу французского правительства", пишет РЕН.ТВ.

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