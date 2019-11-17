Белоруссия назвала условия подписания дорожных карт с Россией

Главным условием подписания документов является урегулирование экономических вопросов между Белоруссией и Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное условие подписания дорожных карт между Россией и Белоруссией. По его словам, перед подписанием каких-либо документов необходимо согласовать и решить все имеющиеся между сторонами экономические вопросы. При этом, ни одно положение вышеназванных документов не должно противоречить конституции или нарушать суверенитет Белоруссии.

Также, Лукашенко сообщил, что стороны согласовали 31 дорожную карту, а саммит Совета министров Союзного государства Белоруссии и России пройдет 19 ноября текущего года, пишет RT.