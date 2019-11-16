Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 15:29 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

16 НОЯ, 15:29 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

Ученые создали «непотопляемый» металл, который плавает даже при повреждении

16.11.2019 15:05
Комментарии
Ученые создали «непотопляемый» металл, который плавает даже при повреждении

Титанику потребовалось всего 2,5 часа чтобы затонуть после того, как он столкнулся с айсбергом в 1912 году. А ведь до катастрофы судно было непотопляемым благодаря конструкции отсеков под палубой. Но инженеры не ожидали, что будут пробиты шесть из них.

Более века спустя корабли до сих пор не защищены от столкновений: в мае 28 человек погибли, когда экскурсионный катер и круизный лайнер столкнулись на реке Дунай в Венгрии. А в 2017 году эсминец ВМС США столкнулся с нефтяным танкером, в результате чего умерло 10 моряков ВМФ.

Но новое исследование Университета Рочестера может предложить новый способ удержания судов на плаву. Команда разработала металлический массив, который не утонет, даже после того, как его повредят.

«Независимо от того, насколько он поврежден или проколот, он все равно сможет оставаться на плаву», - сказал Чунлей Го, главный исследователь проекта.

Проект получил гранты от армии США, Национального научного фонда и Фонда Билла и Мелинды Гейтс, частной благотворительной организации, основанной соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой.

В дополнение к строительству корабля, исследователи полагают, что металл однажды может быть использован для множества других применений, таких как отделка уборных или строительство плавучих городов.

Металл имеет гигантский воздушный пузырь, который помогает ему плавать.

Корабли плавают, вытесняя воду; чтобы оставаться на плаву, корабль должен весить меньше объема воды, которую он вытесняет. Когда отсеки Титаника затопили, корабль стал тяжелее вытесненной воды и начал тонуть.

Чтобы предотвратить их металлическую структуру от той же участи, исследователи Рочестера должны были разработать метод, чтобы постоянно отталкивать воду.

Ученые использовали лазеры, чтобы вырезать крошечные канавки на поверхности алюминиевого диска. Эти офорты задерживали воздух, образуя защитный барьер, который заставлял капли воды соскальзывать с металлической поверхности.

Но если бы металл удерживался под водой достаточно долго, канавки в конечном итоге заполнились бы водой, а не воздухом, обнаружили исследователи. Таким образом, они поместили два вытравленных металлических диска на каждом конце небольшой колонны так, чтобы вытравленные стороны были обращены внутрь.

Они оставили в центре достаточно маленький зазор, чтобы вода не попадала. Это создает воздушный пузырь, который помогает массиву плавать.

Затем исследователи держали массив под водой с дополнительным весом в течение двух месяцев, чтобы посмотреть, не потеряет ли он свою плавучесть. Но когда они сняли вес, металл все равно поднялся на поверхность.

Их последней задачей было выяснить, сможет ли массив выдержать значительный ущерб. Поэтому они просверлили отверстия в дисках и снова поместили их под воду. Независимо от того, сколько отверстий они просверлили, они обнаружили, что массив все равно будет плавать.

В новом исследовании Го предлагает использовать металл для постройки спасательных плотов, плавучей одежды или плавучих городов. По его словам, вес объекта не имеет значения, если площадь поверхности металла достаточно велика, чтобы уравновесить его.

«По мере того, как площадь металла становится все больше и больше, увеличивается и грузоподъемность», - сказал Го. «Это означает, что металл может когда-нибудь даже использоваться для строительства гигантских сооружений, таких как плавучие города».

Исследования Го также показали, что всего лишь нескольких капель воды достаточно, чтобы очистить металл от грязи. Поэтому он работает с Фондом Гейтса, чтобы понять, как эти объекты могут улучшить санитарные условия в развивающихся странах. Например, уборные из аналогичного травленого металла легче чистить.

«Удержание металла на плаву - это только одно из множества применений», - подчеркивает Го.

В настоящее время самым большим препятствием для производства металла в больших количествах является то, что лазерное травление занимает некоторое время - около часа, чтобы вытравить квадрат размером 1 на 1 дюйм. Но Го говорит, что это проблема для производителей.

Комментировать (без регистрации)
Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дамм
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами
Общество

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах
Наука и технологии

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины
Политика

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге
Культура

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
Политика

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

Новости дня

14:33 Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дамм Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дамм
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
14:10 Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
13:44 В Госдуме прокомментировали законопроект о повышении зарплат бюджетникам В Госдуме прокомментировали законопроект о повышении зарплат бюджетникам
13:16 Военные США протестировали танк Т-80У Военные США протестировали танк Т-80У
12:44 Ушел из жизни Никита Исаев Ушел из жизни Никита Исаев
15 НОЯ, 23:37 Хотите получить защиту от гриппа? Ученые предлагают использовать кето-диету Хотите получить защиту от гриппа? Ученые предлагают использовать кето-диету
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
15 НОЯ, 22:47 Анкара готовится к визиту Путина Анкара готовится к визиту Путина

Узнай, страна!

15 НОЯ, 15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter