Трусова выиграла Гран-при в Москве, Медведева стала второй

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева заняли первое и второе места на Гран-при в Москве.

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при заняв первое место и набрав 234,7 балла по итогам двух программ. 15-летняя спортсменка не смогла выполнить четверной сальхов в начале проката, но потом чисто исполнила еще три четверных прыжка, два из которых были в составе каскадов. Еще одна россиянка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала отличное катание, она сумела набрать 225,76 балла, что позволило ей занять второе место и на 20 баллов обойти американскую фигуристку Мэрайю Белл, занявшую третью позицию с 205,76 балла, пишет Чемпионат.