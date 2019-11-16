МИД прокомментировал передачу задержанных военных кораблей Украине

В российском МИД опровергли договоренность о возвращении украинских военных кораблей до встречи "нормандской четверки".

В МИД РФ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия и Украина договорились о передаче задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". При этом, как утверждает Коммерсант, стороны договорились провести передачу кораблей до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря текущего года.

Представитель МИД сообщил, что возврат военных кораблей Украине не имеет никакого отношения к предстоящей встрече "нормандской четверки". В ведомстве подчеркнули, что Россия уже давно сделала украинской стороне предложение получить обратно задержанные суда и Украина может вернуть их в любое время, пишет Интерфакс.