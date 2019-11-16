Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Представители оборонных ведомств и МИДов России и Украины договорились о возвращении украинской стороне военных кораблей, задержанных в Керченском проливе во время незаконного пересечения государственной границы РФ.

Российская сторона вернет Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Передача будет произведена в море и должна состояться 25 ноября. Стороны договорились провести передачу военных судов до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря текущего года.

Тем не менее, все вооружение кораблей, а также обнаруженные на судах рабочие журналы и личное оружие украинских моряков останутся в России, так как фигурируют в уголовном деле о незаконном пересечении границы, заведенным в отношении экипажей военных кораблей. Такими данными поделились источники Коммерсанта, знакомые с ситуацией. Ранее, российская сторона предала всех задержанных в Керченском проливе моряков Украине, в рамках обмена задержанными и осужденными лицами.