Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дамм

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет, но эксперты утверждают, что реставрационные работы займут не менее десяти лет.

Посол Франции в России Сильви Берманн рассказала, что французская сторона официально пригласила экспертов из России принять участие в восстановлении знаменитого собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего в апреле текущего года. Посол выразила благодарность и российским специалистам, которые согласились участвовать в реставрационных работах, и всем россиянам, за выражение сочувствия и поддержку во время инцидента.

Пожар в Нотр-Дамме произошел 15 апреля текущего года во время проведения реставрационных работ. В результате возгорания обрушился шпиль здания и пострадали несущие конструкции, но все хранящиеся в Соборе произведения искусства и ценности удалось спасти. В настоящее время проводятся работы по восстановлению Собора, пишет РИА Новости.