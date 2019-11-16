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В Госдуме прокомментировали законопроект о повышении зарплат бюджетникам

16.11.2019 13:44
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В Госдуме прокомментировали законопроект о повышении зарплат бюджетникам

Проекты законов о повышении зарплат бюджетникам неоднократно вносились на рассмотрение в Госдуму, но не были приняты депутатами, так как не имели под собой серьезных расчетов.

В пятницу на рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект предусматривающий увеличение зарплаты бюджетникам. Так, согласно документу, в России необходимо установить уровень минимальной заработной платы, которую могут получать сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Предлагается установить минимальный уровень в размере двух минимальных размеров оплат труда (МРОТ). Авторами инициативы является парламент республики Северная Осетия - Алания.

Собственный источник ТАСС в Госдуме прокомментировал вышеназванный документ сообщив, что подобная инициатива не является первой. В августе текущего года проект закона об установлении минимального уровня зарплат бюджетникам уже подавался законодательным собранием Республики Адыгея. Тем не менее, все эти инициативы не подкреплены серьезными расчетами.

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