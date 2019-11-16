Военные США протестировали танк Т-80У

Американские военные рассказали об испытании российского танка Т-80У во время военных учений в Южной Корее.

Во время учений, проходящих в Южной Корее, американские военные смогли протестировать российский танк Т-80У. Машина состоит на вооружении южнокорейской армии и бойцы бронетанковой бригады Greywolf смогли испытать ее в действии. Видео об использовании Т-80У американские военные выложили на официальной странице бригады в Twitter.

Российский боевой танк Т-80У является основной машиной семейства Т-80. Он оснащен комплексом управления оружием "Иртыш" и комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М", а общая масса машины с вооружением достигает 46 тонн, пишет РИА Новости.