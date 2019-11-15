Компания "Хонда Мотор РУС" заявила, что в ближайшее время сокращений текущего модельного ряда не предвидится

Пресс-служба компании "Хонда Мотор РУС" сообщила, что кроссовер Honda Pilot останется на российском рынке. Помимо этого было сказано, что Honda CR-V не лишится двигателя объемом 2,0 литра.

Ранее издание Motor заявило, ссылаясь на два источника, что в России будут завершены продажи Honda Pilot, а Honda CR-V будет выпускаться только в единственной модификации с объемом двигателя 2,4 литра.

Отмечается, что после этой информации, которая не соответствует действительности, компания разослала в СМИ сообщение, где подтвердила, что в ближайшее время сокращений текущего модельного ряда не предвидится. Также "Хонда Мотор РУС" напомнила, что в России кроссовер Honda CR-V можно приобрести от 2 134 900 рублей, а внедорожник Honda Pilot - от 3 214 900 рублей, пишет Российская газета.