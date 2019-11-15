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Хотите получить защиту от гриппа? Ученые предлагают использовать кето-диету

15.11.2019 23:37
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Хотите получить защиту от гриппа? Ученые предлагают использовать кето-диету

Отказ от углеводов и употребление большого количества жира может дать некоторую защиту от гриппа. Ученые доказали, что кето-диета стимулирует определенные иммунные клетки, которые могут быть ответственны за защиту организма.

Кето-диета заставляет организм сжигать жир для получения энергии, которая может помочь в потере веса, и у людей могут появиться симптомы гриппа, известные как «кето-грипп», так как их организм адаптируется к такому небольшому количеству углеводов. Кето-диета также была связана с улучшением здоровья сердца и контроля сахара в крови при диабете, но большая часть доказательств противоречива.

Акико Ивасаки из Йельской школы медицины и ее коллеги ранее обнаружили, что кето-диета уменьшает воспаление у мышей с подагрой. Поскольку воспаление характерно как для подагры, так и для гриппа, ученые считают, что кето-диета может аналогичным образом справиться с воспалением, связанным гриппом, которое может серьезно повредить легкие.

Чтобы проверить эту теорию, команда кормила мышей, зараженных гриппом А - наиболее серьезным типом вируса - кето или стандартной диетой за неделю до заражения. Через четыре дня все семь мышей, получавших стандартную диету, умерли от инфекции, по сравнению с только пятью из 10 мышей на кето-диете. Мыши на кето-диете также не теряли столько веса, что обычно является явным признаком инфекции гриппа у животных.

Команда обнаружила, что кето-диета усиливает количество Т-клеток определенного типа - ключевых игроков в иммунном ответе организма - в легких. Повышение уровня этих Т-клеток ослабило чувствительность клеток, выстилающих легкие, к инфекции и увеличило выработку слизи.

Кажется, что эта дополнительная слизь важна для защиты мышей, говорит Ивасаки, потому что она задерживает вирус гриппа, чтобы остановить его распространение. По ее словам, до сих пор не ясно, что эти Т-клетки делают вне этого исследования. Хотя обмен веществ у мышей и человека различается, это может означать, что люди, находящиеся на кето-диете, получают аналогичную защиту от гриппа, пишет NewScientist.

«Мы уже знали о связи между диетой и иммунитетом», - говорит Джон Трегонинг из Имперского колледжа в Лондоне, который не принимал участия в работе. «Например, известно, что употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, укрепляет нашу иммунную систему. Переход на кето-диету может помочь укрепить иммунную систему, чтобы лучше запрограммировать ее на борьбу с инфекцией».

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