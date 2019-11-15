Растения вышил на землю "позаимствовав" гены у бактерий

Новое исследование показывает, что перенос генов от бактерий к водорослям позволил последним перейти от жизни в воде к существованию на земле

Согласно новому исследованию международной группы ученых из Канады, Китая, Франции, Германии и России, естественная генная инженерия позволила растениям переместиться из воды на землю.

«Это одно из самых важных событий в эволюции жизни на этой планете, без которого мы как вид не существовали бы», - сказал Гейн Ка-Шу Вонг, со-исследователь и профессор факультета науки и медицинского факультета в университете Альберты в Канаде. «Перемещение жизни из воды на сушу началось с растений, за которыми следовали животные, а затем, конечно же, люди. Это исследование устанавливает, как произошел этот первый шаг».

Перемещение растений из воды на землю стало возможным, когда гены почвенных бактерий были перенесены в водоросли посредством процесса, называемого горизонтальным переносом генов. В отличие от вертикального переноса генов, такого как перенос ДНК от родителя к ребенку, горизонтальный перенос генов происходит между разными видами.

«В течение сотен миллионов лет зеленые водоросли жили в пресноводных средах, которые периодически высыхали, превращаясь в небольшие лужи и ручейки», - объяснил Майкл Мелконян , профессор Университета Дуйсбург-Эссен в Германии. «Эти водоросли смешались и получили ключевые гены от почвенных бактерий, которые помогли им и их потомкам справиться с суровой земной средой и в конечном итоге эволюционировать во флору наземных растений, которую мы видим сегодня».

Исследование является частью международного проекта, направленного на секвенирование геномов более чем 10 000 видов растений. Открытие было сделано в процессе секвенирования двух конкретных водорослей, одна из которых - новый вид ( Spirogloea muscicola ), который был представлен сообществу в этом исследовании. Информация предоставлена факультетом наук университете Альберты.