В ЕК прокомментировали слова Путина о риске прекращения транзита газа

Владимир Путин отметил риск прекращения транзита газа через украинскую территорию, но подчеркнул, что Россия готова заключать соглашение с Украиной при посредничестве ЕК.

Ранее, президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины, обосновав это тем, что украинский "Нафтогаз" постоянно обостряет ситуацию вокруг транзита, подавая новые судебные иски в отношении "Газпрома".

Представитель Европейской комиссии Мина Андреева, по просьбе журналистов во время своей пресс-конференции, прокомментировала слова российского лидера. Политик отметила, что ЕК спокойно восприняла заявление главы России и, в настоящее время, продолжает работать над поиском оптимального решения для заключения нового транзитного контракта в рамках трехсторонних переговоров, пишет ТАСС.