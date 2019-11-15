Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 НОЯ, 17:00 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

15 НОЯ, 17:00 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

"Нафтогаз" прокомментировал слова Путина об остановке транзита газа

15.11.2019 16:13
Комментарии
"Нафтогаз" прокомментировал слова Путина об остановке транзита газа

Андрей Коболев подтвердил, что Украина на самом деле собирается внедрить европейское законодательство до конца 2019 года

Директор украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через территорию Украины.

Ранее Путин заявил, что Москва готова заключить с Киевом новый транзитный контракт. Однако он напомнил, что Украина собирается обновить законодательство в соответствии с европейскими стандартами, а это, по мнению президента России, может создать определенные препятствия при транспортировке российского голубого топлива через украинскую территорию.

На это Коболев ответил, что у страны есть такое обязательство перед Евросоюзом. По его словам, Киев на самом деле собирается внедрить европейское законодательство до конца текущего года. При этом Коболев добавил, что Украина никогда не отказывалась от покупки российского газа по рыночным ценам.

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Согласно европейским нормам, украинские власти должны создать компанию, которая будет отделена от добывающих газ предприятий, и только после этого "Газпром" сможет заключить новое соглашение с этим независимым оператором, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Президент России заявил о риске транзита газа через Украину
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах
Наука и технологии

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины
Политика

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге
Культура

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
Политика

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции
Экономика

В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры

В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
Общество

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

Новости дня

16:50 В России хотят увеличить стоимость шипованных шин В России хотят увеличить стоимость шипованных шин
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
15:38 США предупредили Египет о возможных санкциях из-за покупки российских Су-35 США предупредили Египет о возможных санкциях из-за покупки российских Су-35
14:46 В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества
13:29 Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду
13:05 Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти
12:10 Президент России заявил о риске транзита газа через Украину Президент России заявил о риске транзита газа через Украину
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
11:04 Украинцев, переехавших в Крым, в семь раз больше, чем крымчан, уехавших на Украину Украинцев, переехавших в Крым, в семь раз больше, чем крымчан, уехавших на Украину

Узнай, страна!

15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter