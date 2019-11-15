"Нафтогаз" прокомментировал слова Путина об остановке транзита газа

Андрей Коболев подтвердил, что Украина на самом деле собирается внедрить европейское законодательство до конца 2019 года

Директор украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через территорию Украины.

Ранее Путин заявил, что Москва готова заключить с Киевом новый транзитный контракт. Однако он напомнил, что Украина собирается обновить законодательство в соответствии с европейскими стандартами, а это, по мнению президента России, может создать определенные препятствия при транспортировке российского голубого топлива через украинскую территорию.

На это Коболев ответил, что у страны есть такое обязательство перед Евросоюзом. По его словам, Киев на самом деле собирается внедрить европейское законодательство до конца текущего года. При этом Коболев добавил, что Украина никогда не отказывалась от покупки российского газа по рыночным ценам.

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Согласно европейским нормам, украинские власти должны создать компанию, которая будет отделена от добывающих газ предприятий, и только после этого "Газпром" сможет заключить новое соглашение с этим независимым оператором, пишет РИА Новости.