В Москве рассказали о расширении платных парковок

В департаменте транспорта Москвы заявили, что соответствующих документов пока не поступало

В пресс-службе московского департамента транспорта сообщили, что в столице пока не было принято решение об увеличении зоны платной парковки, а также не обсуждался вопрос о предлагаемых тарифах и сроках введения подобной меры на определенных улицах Москвы. В департаменте пояснили, что такие нововведения должны исходить из потребностей местного населения, а решение принимается по итогам обсуждений и слушаний по столичным районам на совете депутатов, после чего сформированная позиция направляется в дептранс, однако соответствующих документов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что московский департамент транспорта направил письма муниципальным депутатам отдельных столичных районов с предложениями расширения зоны платных парковок на определенных улицах города, пишет Российская газета.