В России хотят увеличить стоимость шипованных шин

В Госдуме предложили повысить стоимость шипованных колес

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил увеличить стоимость шипованных автомобильных шин. По его словам, подобная мера станет альтернативой ограничению скорости на российских трассах в зимний период до 80 километров в час. Васильев пояснил, что взимаемые с водителей средства, при повышении стоимости шипованных колес, послужат компенсацией за причиненный дороге вред.

Ранее группа компаний «Автодор» предложила сократить период использования шипованных шин до 188 дней. Помимо этого специалисты выступили за ограничение максимальной скорости движения автомобиля зимой до 80 километров в час на всех типах дорог, чтобы снизить их повреждение, пишет Известия.