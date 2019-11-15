Миллер сомневается, что грядущая зима будет аномально теплой

Алексей Миллер подчеркнул, что компания полностью готова в зиме и пиковым нагрузкам

Глава "Газпрома" Алексей Миллер не поверил прогнозам синоптиков о том, что в России грядущая зима будет мягкой и аномально теплой. В газовой компании ожидают, что в первом квартале 2020 года будет несколько холоднее, чем в аналогичный период 2019 года. Миллер добавил, что "Газпром" работает во многих регионах страны, поэтому ему известно, что на некоторых российских территориях уже начались морозы. Также он уточнил, что компания полностью готова в зиме и пиковым нагрузкам.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущая зима в России будет аномально теплой, пишет Российская газета.