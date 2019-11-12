Ученые нашли способ улучшить память и остановить старение мозга

Американские ученые выяснили, что рапамицин останавливает мозговой кровоток и улучшает память

Известно, что головной мозг потребляет огромное количество энергии, однако у него собственных ресурсов для ее восполнения. Необходимые питательные вещества, такие как глюкоза и кислород, поступают в мозг по кровеносным сосудам, однако с возрастом кровообращение снижается из-за чего когнитивные способности начинают ослабевать, а также ухудшается память. Отмечается, что нарушение мозгового кровообращения является одним из факторов развития такой болезни, как Альцгеймер.

Американские ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио, проводя эксперименты на крысах преклонного возраста, выяснили, что остановить возрастное снижение мозгового кровообращения, а также потерю памяти помогает рапамицин. Это вещество используется при трансплантации органов, так как снижает риск отторжения. Уточняется, что ученые из США добавляли крысам в пищу рапамицин. Обнаружилось, что это вещество замедляло снижение мозгового кровообращения, а также улучшало память.

Отмечается, что американские ученые намерены продолжать свои исследования. Они наедятся, что смогут выяснить, как именно рапамицин влияет на процессы старения организма в целом. Кроме того ученые полагают, что это вещество поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера у пожилых людей, пишет РИА Новости.