ЦБ заявил, что в России может появиться монета номиналом 50 рублей

Владимир Демиденко подчеркнул, что в вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы «за», так и «против»

В стране могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. Отмечается, что в этом вопросе есть весомые аргументы, которые говорят как «за», так и «против» реализации этой задумки.

Он добавил, что ее поддерживают представители вендинговой индустрии, так как эти монеты им нужны для сдачи. Несмотря на это, перед началом их выпуска Банк России должен удостовериться, что они пробудут в обороте хотя бы двадцать лет, а с учетом быстрого развития безналичных платежей, вопрос об инвестициях в этот проект является очень спорным. Демиденко заключил, что регулятор отслеживает ситуацию и, если вдруг окажется, что выпуск этой монеты будет оправдан, тогда ЦБ примет соответствующее решение, пишет RT.