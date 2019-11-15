Президент России заявил о риске транзита газа через Украину

Как подчеркнул Владимир Путин, не все зависит от действий российской стороны, и по этой причине риск прекращения транзита существует.

Российский лидер Владимир Путин дал оценку риску, который может возникнуть в результате остановки газового транзита через украинскую территорию, информирует Интерфакс. В ходе своего выступления президент напомнил, что руководство «Нафтогаза» подало к России новый иск. При этом Москва, как отметил Путин, готова пойти на снижение стоимости «до 20 и даже до 25%». В этом плане, как подчеркнул глава РФ, не все зависит от действий российской стороны, и по этой причине риск прекращения транзита существует.