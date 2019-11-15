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В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества

15.11.2019 14:46
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В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества

Авторы законопроекта отметили, что на данный момент имущество супругов рассматривается не как единое целое, а как набор отдельных объектов

14 ноября в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов. Уточняется, что этот термин предусматривает раздел совместно нажитого имущества в браке в случае развода в рамках одного судебного разбирательства.

Крашенинников рассказал, что на данный момент, по закону, имущество супругов рассматривается не как единое целое, а как набор объектов, при этом про долги забывается. В итоге суд неоднократно занимается рассмотрением вопроса касательно раздела имущества одних и тех же супругов. В силу этих обстоятельств было предложено ввести понятие общего имущества как совокупности всех нажитых в браке активов и пассивов. Также, чтобы не рассматривать подобные дела многократно, предлагается установить правило, что разделу подлежит все общее имущество супругов в долях.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают внести изменения в брачный договор. По их мнению, следует исключить возможность признания данного соглашения недействительным, если суд сочтет, что одна из сторон оказывается «в крайне неблагоприятном положении». При этом за одним из супругов сохранится право на оспаривание договора, если он окажется кабальной сделкой, пишет ТАСС.

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