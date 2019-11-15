Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду

Правительство запретило посуточную аренду квартир в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации. Уточняется, что данная поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок, однако в этом случае съемщик обязан зарегистрироваться по месту пребывания.

Помимо этого, в жилых помещениях запрещается размещать промышленные предприятия, а также осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях. Отмечается, что квартиры можно применять для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что это не нарушает права других людей, пишет РИА Новости.