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Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти

15.11.2019 13:05
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Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти

Соответствующие жалобы и требования планируется направить в ООН.

Сирийские власти будут поднимать вопрос на уровне ООН в связи с хищениями сирийской нефти, и суть претензий будет состоять в требовании компенсации от США. С таким заявлением в беседе с представителями РИА Новости и ТК «Россия 24» выступил глава Сирии Башар Асад. Вместе с этим, говоря о предстоящих планах, он отметил, что ООН – это «полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы». В связи с чем Асад не исключает, что жалоба, которая будет направлена в адрес организации, «останется на полке».

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