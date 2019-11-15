Российский сенатор ответил на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе

Владимир Джабаров напомнил, что участок границы, о котором идет речь, открыт только для лиц Союзного государства.

Сенатор Владимир Джабаров дал комментарий по поводу инцидентов, возникающих на российско-белорусской границе в процессе пропуска граждан третьих стран – об этом ранее заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко. Как передает РИА Новости, российский сенатор напомнил о том, что участок границы, о котором идет речь, открыт только для лиц Союзного государства. Также, как отметил Джабаров, здесь в действи находится особая пограничная зона.

КПП для граждан других государств, въезжающих в Россию, известны: это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую границу Российской Федерации, отметил сенатор. «Тем более, для автотранспорта», – пояснил член Совфеда в разговоре с ТК «360».