Бородавочник, покрытый птицами, выглядит как персонаж Пумба из анимационного фильма «Король Лев»

Фотограф дикой природы Gary Jones сфотографировал бородавочника на территории частного заповедника Zimanga в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке.

Изображение, которое имитирует сцены из диснеевского мультфильма, показывает взрослого бородавочника у водоема, в то время как на его спине сидят несколько птиц.

У животного на спине расположились красноклювые буйволовые скворцы.

Удивительно, не правда ли? Бородавочник – «Пумба», казалось, специально пытался воссоздать один из эпизодов фильма «Король Лев» – гордо позируя с десятью красочными птицами на спине, пока они пели. Чтобы запечатлеть подобные кадры фотографу пришлось потратить много времени в ожидании прихода животных к воде.

«Мы прождали целую ночь в укрытии, находясь всего в трех метрах от воды. Изначально к водоему пришло стадо буйволов, а затем на рассвете стали появляться и бородавочники. Я почувствовал сильное волнение, когда птицы начали приземляться на спины животных», – рассказал фотограф

Фото: Gary Jones

Буйволовые скворцы садятся на определенных млекопитающих не только для того чтобы насладиться пением друг друга, они старательно отлавливают клещей и других мелких паразитов, обнаруженных на коже и в шерсти этих животных, принося им тем самым неоценимую пользу.

Красноклювый буйволовый скворец (лат.Buphagus erythrorhynchus). Фото: Gary Jones

«Это был просто фантастический опыт, видеть данное зрелище так близко. Было интересно наблюдать, как птицы отыскивают насекомых, очищая от паразитов даже уши у животных», – отметил Jones

По словам фотографа, во время проведения данной процедуры птицы не испытывали какого-либо страха и были полностью расслаблены, пишет dailymail.co.uk.