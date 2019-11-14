Путин предложил увеличить финансирования банка БРИКС

Увеличение финансирования и расширение филиальной сети банка БРИКС будет способствовать укреплению финансовых механизмов кредитной организации.

Во время встречи делового совета стран БРИКС, президент России Владимир Путин предложил увеличить финансирование Нового банка развития. Причем финансирование, по мнению главы России, должно происходить в национальных валютах "пятерки". Такая мера будет способствовать укреплению и повышению статуса национальных валют, как платежного средства, альтернативного доллару и евро, а также позволит избежать лишних затрат при расчетах и снизит другие риски, пишет РБК.

Еще одни предложением российского президента стала необходимость расширять региональную сеть банка БРИКС. При этом Путин анонсировал открытие филиала кредитной организации в Москве в 2020 году.