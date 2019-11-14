К концу 2019 года цены на бензин снизятся

К концу 2019 года стоимость на бензин и дизтопливо уменьшится

Директор Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что к концу текущего года цены на бензин и дизельное топливо снизятся. Также он напомнил, что ведомством была установлена специальная компенсация из бюджета на случай резкого скачка мировой стоимости на нефть, что позволит избежать увеличения цен на топливо на российском рынке.

Согласно данным Росстата, с начала 2019 года в стране стоимость бензина выросла на 1,9%, а на дизельное топливо - на 0,9%. Отмечается, что средняя цена за литр в ноябре снизилась, в среднем, на 1 копейку, составив 44,67 руб., а вот стоимость дизтоплива, наоборот, повысилась на 14 копеек до отметки 46,97 руб. за один литр, пишет Российская газета.