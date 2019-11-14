Мария Захарова ответила на обвинения о причастности России к крушению Boeing на Украине

Мария Захарова заявила, что следовали подгоняют факты под заранее вынесенный вердикт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная следственная группа, которая занимается расследованием дела о крушении малайзийского Boeing над Украиной, "подгоняет факты под заранее принятое решение". Она пояснила, что сначала следовали рассказали о причастности России к катастрофе, а потом подогнали факты под это обвинение. Захарова добавила, что все предъявленные доказательства, касательно причастности Москвы к этому происшествию, не подтверждались, пишет Российская газета.