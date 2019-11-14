Пулково будет самостоятельно регулировать некоторые аэропортовые тарифы

Ожидается, что такие мероприятия увеличат приток компаний-лоукостеров в Северную столицу России

В пресс-службе ФАС России сообщили, что ведомство больше не будет регулировать аэропортовые тарифы Пулково на международных рейсах, а также на рейсах в аэропорты Москвы. Ожидается, что подобные меры позволят аэроузлу проводить более гибкую тарифную политику, а также увеличить количество направлений. Отмечается, что Пулково в ближайшее время может получить седьмую степень свободы воздуха для иностранных авиакомпаний, что повысит приток компаний-лоукостеров в Санкт-Петербург, пишет Российская газета.