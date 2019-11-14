"Черная смерть" появилась в Китае

Врачи подтвердили два случая заболевания легочной чумой, называемой "Черной смертью", которая была ответственна за чудовищные опустошения в Европе в Средние века.

По крайней мере, два человека в Китае находятся под пристальным наблюдением и получают лечение от инфекций той же чумы, которая опустошила Европу в середине 1300-х годов. Два подтвержденных случая произошли в северном Китае и были подтверждены врачами в Пекине в начале этой недели.

Пневмонический вариант чумы, которая поражает легкие, может легко распространиться по воздуху. Это одна из трех основных форм чумной инфекции, наряду с бубонной и сепсисной, но считается, что легочная форма была в значительной степени ответственна за быстрое распространение чумы во время пандемии Черной смерти, которая уничтожила половину населения Европы много веков назад.

Чума - бактериальная инфекция, которую лечат антибиотиками. Известно, что она сохраняется в определенных популяциях животных в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. Тем не менее это не приводит к возникновению полномасштабной пандемии.

Однако легочная форма встречается редко и считается более серьезной угрозой. Это почти всегда смертельно, если не своевременно лечить.

Китайское информационное агентство Синьхуа не предоставило много подробностей в своем первоначальном отчете, оставив многие вопросы без ответа. Неясно, в каком состоянии находятся эти два пациента или есть вероятность того, что они имели контакт с другими, которые теперь могут быть также инфицированы. В отчете отмечается, что «были приняты соответствующие меры по профилактике и контролю заболеваний», но когда вы имеете дело с чем-то таким серьезным, как чума, вам нужно как можно больше информации.

Чума может передаваться людям разными способами, но наиболее распространенным путем передачи является контакт с зараженным животным, часто грызуном. Укус чумного грызуна может передать инфекцию, но даже укуса зараженной блохи может быть достаточно, чтобы заразить здорового взрослого.

При наличии надлежащих антибиотиков инфекцию можно победить, но это предполагает, что положительный диагноз будет поставлен в короткие сроки. Идеальным сценарием здесь является то, что два подтвержденных случая являются изолированными, но нам придется подождать, пока Китай предоставит какие-либо дополнительные подробности, пишет BGR.