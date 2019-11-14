Больные раком должны тренироваться, как космонавты до и после химиотерапии

Эксперты утверждают, что химиотерапия имеет такой же эффект, что и истощение организма, полученное во время изнурительных космических путешествий.

Тренировки, которые совершают космонавты, могут уменьшить изнурительные побочные эффекты химиотерапии. Исследователи из онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке утверждают, что космонавты испытывают схожие физические нагрузки с больными раком при приеме сильнодействующих лекарств. Они показывают ухудшение мышечной массы, ослабление иммунной системы и нерегулярные сердечные ритмы.

Астронавты НАСА проходят специальный, строго выверенный комплекс упражнений до, во время и после миссии, чтобы отразить неприятные побочные эффекты.

Ученые говорят, что больные раком, придерживаясь гораздо менее напряженного графика тренировок, могут уменьшить долгосрочное влияние, которое лечение часто оказывает на их организм.

Примерно 120 000 человек в Великобритании, треть всех новых больных раком, проходят химиотерапию каждый год. Около 650 000 человек получают лечение в США.

Группа исследователей сравнила симптомы астронавтов и больных раком от сильнодействующих лекарств. Они обнаружили, что сходство распространяется и на функцию мозга. Астронавты часто страдают от чего-то, называемого космическим туманом, в котором им трудно сосредоточиться и они становятся забывчивы.

Это похоже на «химический мозг», термин, обозначающий проблемы мышления и памяти, которые иногда возникают во время и после химиотерапии. Но, несмотря на сходные симптомы, астронавты и больные раком получают совершенно разные советы о том, как ухаживать за своим телом, говорят исследователи.

Астронавты должны выполнять упражнения до начала полета, пока врачи следят за их частотой сердечных сокращений, физической подготовкой и другими системами для определения базового уровня. Затем астронавты должны тренироваться во время полета, используя специальное оборудование, предназначенное для тренировок в космосе. Когда они возвращаются на Землю, врачи продолжают следить за ними, пока их функции сердца, фитнес и другие системы не вернутся к базовым уровням перед началом миссии.

Ведущий автор исследования Джессика Скотт и ее команда предложили имитировать режим подготовки к космическому полету астронавта НАСА, чтобы уменьшить изнурительные побочные эффекты химиотерапии. Но они предлагают базовые упражнения, такие как ходьба на беговой дорожке до и после лечения, которые могут помочь больным раком.

«Многие пациенты не умирают от рака, но они рискуют умереть от побочных эффектов. Вот почему пришло время подумать о том, как использовать тактику НАСА для управления некоторыми из этих долгосрочных побочных эффектов лечения рака», - говорит Скотт.

В настоящее время ученые изучают влияние этих упражнения на пациентов с химиотерапией, пытаясь ответить на вопрос: могут ли физические упражнения компенсировать побочные эффекты терапии у больных раком. Исследование проводится на дому пациентов, им предоставлены беговые дорожки и программное обеспечение для видеозвонков, пишет DailyMail.