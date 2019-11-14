Малышева рассказала, на какие медицинские анализы не стоит тратить деньги

Елена Малышева рассказала о бесполезных медицинских анализах

В эфире передачи "Жить здорово" телеведущая и врач Елена Малышева поведала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.

По ее мнению, нет смысла проводить тест на антитела к хеликобактер пилори, так как этот анализ будет свидетельствовать о том, что эта бактерия, вызывающая гастрит, язву и рак желудка, когда-то присутствовала в организме человека. То есть он не покажет наличие активной инфекции, поэтому его стоит заменить на дыхательный уреазный тест.

Делать анализ на дисбактериоз бесполезно, потому что такого диагноза не существует. Малышева отметила, что назначение такого теста говорит о некомпетентности врача.

Телеведущая добавила, что тест на вирус Эпштейна - Барра и анализ на цитомегаловирус не показательны, так как они встречаются практически у всех жителей планеты и не несут угрозы, поэтому на них не стоит тратить деньги.

Малышева посчитала, что отказ от вышеперечисленных медицинских тестов может сэкономить около 4 тыс. рублей, пишет РИА Новости.