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Ученые рассказали об опасном свойстве сахара

14.11.2019 16:33
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Ученые рассказали об опасном свойстве сахара

Ученые считают, что употребление сахара повышает риск возникновения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона

Ученые канадского университета Альберты пришли к выводу, что употребление сахара увеличивает вероятность возникновения воспалительных заболеваний кишечника. Результаты их исследования опубликованы на сайте университета.

Ученые провели эксперимент, во время которого в рацион мышей входил сахар. Позднее у этих грызунов обнаружилось выраженное повреждение кишечной ткани. По мнению исследователей, этот продукт активировал развитие болезнетворных бактерий, которые могут перемещаться из кишечника в другие части организма. Ученые подчеркнули, что подобное может привести к развитию таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, пишет РИА Новости.

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