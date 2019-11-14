Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент огласит послание Федеральному собранию в 2020 году

Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию. Песков подчеркнул, что дата проведения этого мероприятия уже назначена, скоро объявят аккредитацию. Представитель уточнил, что послание Федеральному собранию должно произойти уже в следующем году.

Напомним, что с 2001 года Путин ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции, исключение было сделано только на период, когда глава государства занимал пост премьер-министра, пишет RT.