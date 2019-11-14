Путин рассказал, как стране удалось избежать спада в экономике

Владимир Путин отметил, что темпы роста ВВП остаются недостаточными

Российским властям удалось избежать спада в экономике. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

По словам главы государства, это стало возможно благодаря сбалансированной макроэкономической политике, которую правительство страны проводили многие годы. Помимо этого, избежать экономического спада помогли стабильность на банковском и кредитном рынках, поддержание и укрепление ключевых секторов экономики, а также ответственное отношение к государственным финансам.

При этом Путин подчеркнул, что темпы прироста ВВП пока недостаточны. Чтобы ускорить рост экономики, власти страны работают над созданием наиболее комфортных условий для новых вложений капитала, разрабатывают упрощенные регуляторные нормы и выстраивают современную инфраструктуру, пишет РИА Новости.