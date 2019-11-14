Китай рассказал о преимуществах Су-57

Автор статьи считает, что США не оставят без внимания тот факт, что российская армия догоняет американскую

По мнению китайского издания Sina, российские истребители пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США. Автор статьи отметил, что этот самолет может летать со сверхзвуковой скоростью и при этом не задействует форсажную камеру. Помимо этого Су-57 обладает высокой маневренной способностью, эффективными системами вооружения. Кроме того этот истребитель может вести бой в режиме сверхзвукового полета.

По его словам, Вашингтон вряд ли оставит без внимания тот факт, что российская армия догоняет американскую, учитывая все перечисленные характеристики и боевую способность истребителя, которым можно позавидовать.

Су-57 предназначен для поражения всех видов воздушных целей, а также уничтожать наземные и надводные объекты с преодолением систем ПВО как в дальних, так и в ближних боях, пишет РИА Новости.