Трамп и Эрдоган обсудили разногласия, связанные с поставкой С-400 в Турцию

Турецкий лидер заявил, что Анкара может приобрести американскую систему ПВО Patriot, если со стороны Вашингтона поступит выгодное предложение

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 привело к возникновению серьезных трудностей во взаимоотношениях двух стран. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Отмечается, что главы государств выразили намерение обсудить и решить вопросы, связанные с поставкой С-400 в Турцию. При этом Трамп надеется, что стороны смогут разрешить возникшие разногласия.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что страны смогут разрешить возникшие проблемы лишь путем диалога. Он уточнил, что обсудил с президентом США вопрос покупки С-400, а также новейших американских истребителей F-35. Турецкий лидер отметил, что Анкара по-прежнему готова к переговорам касательно приобретения американской системы ПВО Patriot. Он пояснил, если Вашингтон предложит выгодные условия, то Турция сможет их купить, пишет РИА Новости.