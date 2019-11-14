«Гранд Сервис Экспресс» сообщил о запуске новых маршрутов в Крым

Компания «Гранд Сервис Экспресс» думает об открытии новых маршрутов в Крым

Гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов сообщил, что оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом думает о расширении некоторых направлений к открытию курортного сезона. Сейчас обсуждается запуск новых маршрутов, которые будут следовать из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также подготовка движения поездов до Евпатории и Феодосии. Это решение обусловлено высоким спросом россиян на железнодорожные перевозки в республику, на данный момент уже продано более 20 тыс. билетов по этому направлению, пишет «Коммерсантъ».