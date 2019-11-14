Белоруссия планирует изменить совместный договор с Россией по охране границы

Белоруссия заявила, что совместный с Россией договор об охране границы требует корректировки и усиления

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Минск намерен внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, который действует с 1995 года. Он уточнил, что соответствующее распоряжение поступило от президента республики Александра Лукашенко.

По словам госсекретаря, некоторые положения этого договора потеряли свою актуальность, так как сейчас ситуация немного изменилась. Зась отметил, в целом это соглашение приносит реальную пользу и выполняется двумя сторонами, однако требует корректировки и усиления.

Он добавил, вопрос об общих границах должен решаться совместно. Переговоры об изменениях договора пройдут в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Белоруссия предпримет соответствующие меры в связи с размещением американской бронетанковой техники в Литве и учениями НАТО Defender Europe в районе белорусских границ, включая усиление пограничной охраны, пишет РИА Новости.