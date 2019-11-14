МИД РФ признал Жанин Аньес временным руководителем Боливии

Сергей Рябков призвал другие государства не использовать боливийский кризис в своих интересах

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона признает Жанин Аньес временным руководителем Боливии, так как она заняла этот пост в соответствии с правовыми нормами. Рябков добавил, что Россия учитывает тот факт, что кворума в парламенте по ней не было. Кроме того замглавы МИД РФ отметил, что происходящее в Боливии является внутренним делом страны, а также призвал другие государства не использовать боливийский кризис в своих интересах.

Ранее вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заняла пост временного президента республики после того, как бывший лидер страны Эво Моралес объявил об отставке, пишет РИА Новости.